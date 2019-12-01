Экс-министр назвал причину обесценивания вкладов россиян перед развалом СССР

В последние годы существования Советского Союза вклады россиян обесценились, поскольку печаталось слишком много денег, заявил первый министр экономики России (занимал этот пост в 1992-1993 годах) Андрей Нечаев.

«В конце Советского Союза деньги печатались без всякой меры, одновременно предприятия обналичивали огромные суммы через кооперативы и раздавали зарплату сотрудникам. В результате у населения скопились гигантские денежные доходы, а цены контролировались, что в итоге выражалось в тотальном дефиците товаров», – сказал он Ura.ru.

По словам Нечаева, после либерализации цен произошел скачок стоимости товаров, в результате которого вклады «формально обесценились».

Так бывший министр прокомментировал заявление российского миллиардера Петра Авена о том, что правительство Егора Гайдара не причастно к обесцениванию вкладов граждан России в 1990-е годы. Авен возложил ответственность за это на последних советских руководителей. Миллиардер также выразил мнение, что решение либералов-реформаторов не расплачиваться с населением по вкладам было ошибкой.

В 2016 году глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что государство должно возместить потери от проведенной в 1991 году «павловской» денежной реформы, из-за которой Сбербанк и его вкладчики «были ограблены».