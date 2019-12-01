Галкин рассказал о «десяти проклятьях от Соловьева»

Юморист и телеведущий Максим Галкин во время концерта в Государственном Кремлевском дворце заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента России, и пошутил, что на нем лежит 15 проклятий от журналистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева.

«Приятно, что люди до сих пор верят, что они что-то решают на выборах. Ситуация сложная. Мне позвонила знакомая ведунья, сказала, что на мне лежит пятнадцать проклятий: десять от Соловьева, пять от Киселева и еще два сглаза от Норкина. Я хочу заявить, что я никуда не собираюсь, у нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации», – передает слова Галкина радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что после публикации видео с концерта в Новосибирске, где он высказывался о цензуре на ТВ, в Сети многие начали высказывать ему поддержку и обещали «проголосовать», сообщает «Московский комсомолец».

«Страшно, ведь ты еще никуда не выдвинулся, а за тебя уже готовы голосовать», – сказал юморист.

Ранее Галкин пожаловался на «цензуру» на российском ТВ. С ним согласился телеведущий Владимир Познер, который подчеркнул, что канала, на котором можно говорить все, не существует.