В России расширили список сильнодействующих веществ

Постановление правительства России о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под действие статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»), вступило в силу.

«Подписанным постановлением список дополнен лекарственными средствами с международными непатентованными наименованиями: прегабалин, тапентадол и тропикамид», – говорится в постановлении от 27 мая 2019 года, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Препарат прегабалин также известен в России под торговым наименованием «Лирика». Это противоэпилептический препарат, назначается при эпилепсии, фибромиалгии, тревожных расстройствах. Тапентадол является обезболивающим, тропикамид представляет собой действующее вещество в глазных каплях, передает ТАСС.

Указанные препараты входят в перечень жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики, передает РИА «Новости».

В 1 декабря незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение или незаконный сбыт указанных препаратов караются мерами, предусмотренными статьей 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

Статья 234 предусматривает наказание в виде срока до восьми лет лишения свободы и штрафа до 200 тыс. рублей.

Напомним, в конце октября для тяжелобольных детей в Москве начали бесплатно выдавать жизненно важный препарат от эпилепсии «Клобазам» (международное непатентованное название препарата «Фризиум»). В начале сентября Минздрав закупил 10 тыс. упаковок препарата. Кроме того, ведется работа по регистрации отечественного аналога.

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