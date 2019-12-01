Делегация Греции устроила демарш на открытии газопровода TANAP в Турции

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против «провокационных заявлений» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил телеканал Skai.

В своем выступлении на открытии Трансанатолийского газопровода (TANAP) Эрдоган заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской ИЭЗ, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер также выступил с утверждением, что в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями на шельфе острова. При этом Анкара, по словам Эрдогана, «действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят» Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой.

Глава греческой делегации сообщил, что покинул церемонию в Эдирне через минуту после провокационных заявлений Эрдогана.

«Я поехал в качестве представителя правительства Греции по очень конкретной теме: трубопровод TANAP будет соединен с Трансадриатическим трубопроводом TAP. Таким образом, у нас была причина присутствовать на открытии. С того момента, как господин Эрдоган начал говорить о проблемах, не связанных с открытием трубопровода, и провокационным образом о Греции, я счел очевидным, что я должен уйти», – сказал Иконому.

По его словам, представители Турции спросили у него, в чем проблема, и он пояснил, что после заявлений Эрдогана не может оставаться и поэтому уходит.

В связи с инцидентом на открытии Трансанатолийского газопровода (TANAP) МИД Греции осудил заявления Эрдогана, назвав президента Турции «главным нарушителем международного права в регионе». В Афинах обвинили Турцию в подрыве стабильности и несоблюдении интересов всех народов в регионе, а также в демонстрации полного презрения к принципам добрососедства.

«Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности», – заявили в МИД Греции. В Афинах выразили надежду, что руководство Турции осознает, что уважение международной законности – его обязанность.

Напомним, в июле Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США призвали Турцию отказаться от своих планов. Россия же предложила помощь Турции с геологоразведкой на шельфе Восточного Средиземноморья.

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