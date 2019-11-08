Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи» резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.

По словам Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на лжи, и это понимали все, кроме «нескольких тысяч идиотов». Также экс-министр финансов выразил мнение, что советские граждане были лентяями, передает РИА «Новости».

«Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила», – описал Чубайс свое видения на отношение советских людей к труду.

По мнению Чубайса, все началось с крестьянства.

«Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: «Как дела?» – «Да ничего, работаю, 140 рублей получаю». – «Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо». Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот», – считает Чубайс.

Он подчеркнул, что винит в сложившейся ситуации руководство СССР.

«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», – заявил глава «Роснано».

Фильм Алексея Пивоварова «Гибель империи» вышел 7 ноября, когда в СССР ежегодно отмечался День октябрьской революции.

Напомним, в августе Роснано отчиталось о 14 млрд рублей «ожидаемого» убытка, объяснив его «влиянием курсовых разниц» и «обслуживанием внешнего долга».