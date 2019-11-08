Авиабаза США в Ираке подверглась ракетному удару

В районе иракской авиабазы Кайяра, где дислоцированы военнослужащие США, упали не менее 17 ракет, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.

Глава района Кайяра Салих аль-Джаббури сообщил, что слышал несколько взрывов. Кроме того, по его словам, рядом с базой жители близлежащих деревень видели самолеты, которые якобы наносили авиаудары, передает РИА «Новости».

«Силы безопасности ведут операцию по поиску террористов, запустивших 17 ракет по авиабазе Кайяра в провинции Найнава», – цитирует заявление органов безопасности Ирака.

По данным телеканал Rudaw, в результате атаки ущерба нанесено не было, жертв нет.

База Кайяра, расположенная к югу от Мосула, используется американскими войсками с 2003 года.

Напомним, в конце октября президент Ирака Бархам Салех, бывший премьер-министр Иракского Курдистана заявил о сомнениях союзников США «относительно надежности Соединенных Штатов», не исключив при этом возможность «переосмысливания» и «перенастройки» отношений Багдада с Россией и Ираном.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД