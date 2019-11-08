Русский язык назвали одним из самых полезных для изучения в финских школах

В Финляндии русский язык называли одним из важных для изучения в школах, об этом говорится в исследовании центра прикладной лингвистики при университете Ювяскюля, который изучил последствия введения изучения иностранных языков школах Финляндии с первого класса.

«Безусловно, самый полезный язык для будущего ребенка является английский (92% родителей оценили его как важный). Следующим стал русский (62%) и шведский (61%). Некоторые из этих других языков отстали по популярности, а именно немецкий (49%), испанский (31%), французский (21%) и китайский (17%). Около 10% добавили еще один язык, такой как турецкий, курдский и язык жестов», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

В ходе исследования выяснилось, что первоклассники очень мотивированы к изучению иностранных языков. Родители учеников также считают, что ранее начало изучения других языков является хорошей практикой.



«Изучение иностранного языка не должно перегружать тех учеников, которые еще не умеют читать и писать. Обучение должно быть динамичным и проходить в игровой форме, так чтобы оно соответствовало этапу развития ребенка» – отметила преподаватель прикладной лингвистики Университета Ювяскюля Кристиина Скиннари.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что интерес к русскому языку в мире будет только с ростом благосостояния России и ростом влияния страны.