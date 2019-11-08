В московском метро запустили поезд «Дальневосточный экспресс»

Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» запустили в московском метро, состав будет курсировать на Кольцевой линии.

«Второй раз в Москве начнет свое путешествие «Дальневосточный экспресс», в нем не хватает вагонов двух (регионов), должно быть 11 (регионов), но пока девять», – сказал полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев во время церемонии запуска поезда.

Он также отметил, что в ДФО созданы хорошие условия для инвестирования, что подтверждается ростом объема инвестиций в регион, «30% общероссийских инвестиций привлекаются в ДФО», передает ТАСС.

Каждый из вагонов поезда поделен на две тематические секции. Каждая из них символизирует один из регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), еще один вагон посвящен работе и учебе на Дальнем Востоке.

Начальник ГУП «Московский метрополитен» Виктор Козловский поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке поезда. «На кольцевой линии у нас 600 тыс. человек в сутки, ... они смогут узнать про Дальний Восток, не только прочитают, но и смогут скачать видео и дополнительную информацию», – сказал он.

В службе коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала пояснили, что в вагоне «Работа и учеба» пассажирам предлагают ознакомиться с вакансиями дальневосточных компаний и узнать о возможностях получения образования по востребованным на Дальнем Востоке специальностям. «Вакансии представляют возможности для работы в шести динамично развивающихся отраслях региона: промышленность, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, транспорт и логистика, строительство, рыболовство и аквакультура. Откликнуться на них просто: достаточно перейти по QR-коду на страницу портала «Работа на Дальнем Востоке», – говорится в сообщении.

Кроме того, пассажиры «Дальневосточного экспресса» смогут узнать о том, где можно получить образование по уникальным для региона специальностям, таким как океанолог, инженер-рыбовод, инженер-конструктор по ракетостроению, а также по наиболее востребованным в регионе специальностям. Подробная информация о том, в каких вузах региона готовят по этим специальностям, размещена на странице УчебаДВ.РФ.