Минкомсвязь признала нереализуемым законопроект о блокировке пользователей мессенджеров

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что ведомство не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов, поскольку считает его технически нереализуемым.

«Не поддерживаем», – заявил Волин, в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По словам представителя ведомства, законопроект «нарушает принцип сетевой нейтральности» и «технически нереализуем».

Ранее в Минкомсвязи ответили на вопрос о законности пользования мессенджером Telegram.