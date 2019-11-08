В РПЦ объяснили дело против отрекшегося от патриарха Кирилла священника

Бывшего иерея Сергия (Сергей Цепов) одного из православных приходов в Нижегородской области, который ранее отрекся от патриарха Кирилла, судят за похищенные пожертвования и продажу служебной квартиры.

«Нарушения, совершенные иереем Сергеем Цеповым, находятся в различных правовых плоскостях: канонической (связанной с нарушением церковной дисциплины) и юридической (связанной с нарушением законодательства РФ)», – заявили РИА «Новости» в Городецкой епархии.

В производстве Шахунского районного суда находится уголовное дело, возбужденное в отношении Цепова. Он обвиняется в «Присвоении или растрате с использованием служебного положения».

Будучи настоятелем православного прихода церкви в честь святителя Николая Чудотворца, мужчина скрыл факт продажи принадлежащей приходу квартиры. Отмечается, что полученные деньги он не внес в казну прихода, тем самым причинив материальный ущерб на сумму 500 тыс. рублей.

Между тем в соцсетях священник рассказывает, что уголовное преследование связано с тем, что он назвал патриарха Кирилла еретиком и перестал упоминать его в молитвах.

«Таким образом, иерей Сергей Цепов своей волей отколол себя от единства Русской православной церкви. Указом епархиального архиерея он был освобожден от занимаемой должности настоятеля прихода», – добавили в Городецкой епархии.

Одновременно с тем в епархии уточнили, что были выявлены многочисленные нарушения, допущенные иереем Цеповым. В частности, речь идет о незаконной продаже квартиры, принадлежащей приходу, хищении пожертвований, а также хищении денег из сейфа церковной лавки.

Ранее от службы был отстранен иерей Казанского женского монастыря Владимир Покровский после того, как избил жену на глазах у четверых детей.