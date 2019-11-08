Школьница в Екатеринбурге умерла после участия в драке

Несовершеннолетняя девушка скончалась в результате драки между двумя группами подростков в Екатеринбурге.

Источник в правоохранительных органах региона подтвердил РИА «Новости», что девушка скончалась в больнице.

Драка двух групп подростков на улице Машиностроителей произошла поздним вечером 5 ноября. С каждой стороны участвовало по три человека. В результате драки тяжело пострадала несовершеннолетняя девушка.

Местный портал E1.ru сообщает, что девушку ранили ножом в грудную клетку, после чего она смогла самостоятельно вернуться домой, откуда ее госпитализировали в больницу.

Следователи разыскивают двух участников конфликта: молодого человека в вязаной шапке (сине-бело-голубого цвета) с надписью «Лыжня России» и девушку с волосами малинового цвета.

Ранее в Ленинградской области школьник получил ножевое ранение во время конфликта со сверстником.