В Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с полицией

Перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицией, сообщили в посольстве России.

«В преддверии матча между командами ЦСКА и «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка, в результате которых ряд российских граждан был задержан венгерской полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России», – передает слова пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тиграна Гарибяна ТАСС.

По словам дипломата, сотрудники консульского отдела посольства России в плотном контакте с властями Венгрии работают над скорейшим освобождением задержанных граждан России, находясь с ними в режиме постоянной связи.

Напомним, в четверг контрольно-дисциплинарного комитет РФС оштрафовал петербургский ФК «Зенит» за поведение болельщиков.

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