В Госдуме предложили обязать принимать детей в сады и школы, куда ходят их братья и сестры

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании рекомендовал палате принять во втором чтении депутатский законопроект о преимуществе при зачислении детей в детсады и начальную школу, если в ней уже учатся их родные братья или сестры.

«Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования должны обеспечивать гражданам, проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства, право преимущественного приема на обучение в образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры», – передает ТАСС текст одобренной комитетом ко второму чтению редакции законопроекта.

Комитет также рекомендовал включить законопроект во втором чтении в повестку Госдумы на 13 ноября.

Напомним, ранее лидер партии «Родина» и депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Журавлев предложил решить проблему очередей в детские сады через «правильное распределение мест», принимая в дошкольные организации в первую очередь детей, чьи родители прожили в России не менее 20 лет.

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