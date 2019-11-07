Экс-президент Армении Кочарян оставлен под арестом

Суд в Ереване оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

«Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении под залог», – сказала судья Анна Данибекян, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Кочаряна прооперировали.

Напомним, экс-президента Армении обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупном размере.

17 сентября 2019 года суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Кочаряна. Тогда его адвокат предположил, что причиной этого стало давление на суд со стороны высокопоставленных должностных лиц.

20 сентября суд повторно отказался освобождать из-под стражи Кочаряна.