Индия собралась усилить ВТС с Россией в условиях давления со стороны США

Несмотря на давление со стороны США, Индия собирается и дальше развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией, заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх на встрече с российским вице-премьером Юрием Борисовым.

«Раджнатх Сингх подтвердил, что Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между ВПК обеих стран. Он подчеркнул, что Индия не намерена сходить с этого пути, несмотря на давление со стороны США», – передает ТАСС сообщение российского правительства.

Борисов, в свою очередь, сообщил, что программа ВТС между Россией и Индией на ближайшее десятилетие согласовывается несмотря на внешний прессинг.

«Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере (в частности, поставка зенитных ракетных систем С-400 и другие). Кроме того, идет работа по согласованию Программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года», – сообщает правительство России по итогам встречи.

Ранее в среду сообщалось, что индийская сторона выплатила первый транш за российские ЗРС С-400 и просит максимально ускорить их поставки. Вопрос должен был обсуждаться в ходе визита министра обороны Индии в Россию в среду.

До этого министр обороны Сергей Шойгу говорил, что планы ВТС России и Индии выполняются успешно, но требуют корректировки. В какой именно части, он не уточнил.