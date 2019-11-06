Старообрядец о реформе Никона: Для РПЦ лучше признать очевидные факты

Заявление авторитетного представителя РПЦ вряд ли повлечет за собой пересмотр позиции всей церкви. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД координатор межстаробрядческой рабочей группы, профессор Михаил Шахов, комментируя высказываение древлехранителя Московской городской епархии Леонида Калинина о том, что реформа Никона была ошибкой.

«Лучше поздно, чем никогда, признать очевидные факты. Это признание факта, который многими не только старообрядцами, но и историками и исследователями, считался очевидным. Вряд ли после этого последуют радикальные перемены в практической деятельности РПЦ», – предположил координатор межстаробрядческой рабочей группы, профессор РАНХиГС Михаил Шахов.

«Думаю, речь идет об оценке отдельного представителя, но не о церковной позиции. Официальную позицию церкви выражает Собор или Патриарх. В данном случае авторитетное должностное лицо Православной церкви лишь констатировало исторические факты», – сказал собеседник.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви Московского патриархата, древлехранитель Московской городской епархии, протоиерей Леонид Калинин в среду заявил: церковная реформа патриарха Никона 1650-х годов нанесла ущерб культурной самобытности Руси, а также стала причиной уничтожения многих культурных особенностей России. Калинин также отметил, что до сих пор не найден циркуляр Никона о том, что «креститься надо трехперстно, а не двуперстно, земных поклонов не полагать».

Тот факт, что знаменитый циркуляр Никона о запрете двоеперстия до сих пор не найден, не стоит считать принципиальным, полагает Шахов. «Первичный документ циркуляра Никона не был найден, но позднее было решение Собора 1666-67 годов с участием двух греческих патриархов Восточной православной церкви, где соборно было запрещено креститься двоеперстно», – напомнил профессор.