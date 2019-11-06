В РПЦ раскритиковали реформу Никона

Церковная реформа патриарха Никона 1650-х гг. нанесла ущерб культурной самобытности Руси, а также стала причиной уничтожения многих культурных особенностей России, заявил председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви Московского патриархата, древлехранитель Московской городской епархии, протоиерей Леонид Калинин.

«Русская культура и русское церковное искусство претерпели колоссальное воздействие, связанное с реформой Никона, которая привела к расколу. Историки спорят, и в церкви споры не утихают о природе этого раскола, была ли польза или больше вреда от этой реформы. Склоняюсь постепенно при раскрытии определенных данных к тому, что было больше вреда, чем пользы, потому что был нанесен непоправимый ущерб многим явлениям культуры, которая сформировалась в России как самобытная», – приводит слова Калинина ТАСС.

Он отметил, что вплоть до революции 1917 года реформа сопровождалась жесткой цензурой со стороны властей. «Надо сказать, что мы иногда идеализируем дореволюционную Россию, но не все было идеально, была очень жесткая цензура, слова нельзя было сказать против реформы Никона. До сих пор историки по крупицам собирают материалы о том времени, чтобы создать более-менее достоверную картину, ее просто нет», – добавил протоиерей.

По его словам, циркуляр Никона о том, что «креститься надо трехперстно, а не двуперстно, земных поклонов не полагать», до сих пор не найден.

В частности, изменения, связанные с церковной реформой, уничтожили ряд уникальных культурных особенностей, в том числе знаменитое пение.

«В то время попытка патриарха Никона привести все в унифицированное с греками состояние касалось не только текстов, которые достаточно грубо были исправлены, но и церковной архитектуры и художеств. Можно сказать, что после Никона Древняя Русь практически перестала существовать, она была переделана во что-то совершенно новое. Это выразилось во всех сферах, самые большие утраты связаны с той частью русской культуры, которая не имеет отношения к изобразительному искусству, это уничтожение знаменного пения – уникального распева, который существовал до Никона и был практически полностью истреблен», – подытожил Калинин.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости реставрации деревенских храмов и других исторических памятников.

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