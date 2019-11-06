Одесские пограничники нашли 400 боеприпасов в прибывшей на теплоходе из США машине

Украинские пограничники в Одесской области обнаружили два арсенала боеприпасов, сообщила Госпогранслужба страны.

В международном морском пункте контроля «Вызырка» сотрудники погранслужбы обнаружили 400 боеприпасов различного калибра в машине, прибывшей на теплоходе из США, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо этого, в пункте пропуска «Виноградовка» были обнаружены 24 патрона калибра 5,45х18 мм российского производства.

«Водитель, гражданин Румынии, спрятал их под подлокотником сидений автомобиля нидерландской регистрации. Мужчина пояснил, что перед поездкой на Украину забыл вытащить из салона машины указанные боевые патроны. Также румын предъявил разрешение на ношение огнестрельного оружия», – уточняется в сообщении.

Все патроны изъяты, данные о них переданы в Нацполицию.

В августе пограничники в Одесской области обнаружили несколько десятков боеприпасов в автомобиле, прибывшем из США.