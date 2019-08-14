Украинские пограничники нашли боеприпасы в прибывшей из США машине

Пограничники в Одесской области обнаружили несколько десятков боеприпасов в автомобиле, прибывшем из США в пункт пропуска «Визирка», сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Пограничники с помощью служебной собаки проводили контроль внедорожника, который прибыл на одном из теплоходов из США., сообщается на сайте ведомства.

«В ходе углубленного осмотра транспортного средства под сиденьем водителя в специально оборудованном бардачке для инструментов военнослужащие обнаружили 32 боеприпаса», – говорится в сообщении.

В госпогранслужбе отметили, что по данному факту сообщено нацполиции. Патроны изъяты в установленном порядке.

Ранее в международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали гражданку России, которая якобы осуществляла «информационно-подрывную деятельность в отношении Украины».