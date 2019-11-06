Венесуэла сократила долг перед «Роснефтью»

Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA к 30 сентября 2019 сократила долг перед «Роснефтью» до 0,8 млрд долларов, сообщила российская компания.

По итогам первого полугодия долг составлял 1,1 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на материалы «Роснефти».

Ранее сообщалось, что в 2018 году Венесуэла погасила 2,3 млрд долларов предоплат, полученных от «Роснефти», что составляло ровно половину долга.

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