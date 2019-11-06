Песков прокомментировал назначение Келина послом в Великобритании

Назначение Андрея Келина российским послом в Великобритании не связано с электоральной кампанией в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Назначение глав дипломатических ведомств никогда не связано с внутриполитической повесткой дня государства, куда он назначается. Нет и не может быть никакой связи и на этот раз», – заверил Песков, передает ТАСС.

Во вторник президент России Владимир Путин назначил послом в Великобритании Андрея Келина. Он сменил на этом посту Александра Яковенко.