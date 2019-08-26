Путин освободил от должности посла России в Британии

Президент Владимир Путин освободил от должности российского посла в Великобритании Александра Яковенко, занимавшего этот пост с 2011 года.

«Освободить Яковенко Александра Владимировича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Яковенко завершил миссию и отбыл в Россию. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.