В Кремле объяснили отставку посла России в Британии

Отставка Александра Яковенко с поста посла России в Великобритании не связана с ухудшением отношений Москвы и Лондона, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это обычная ротация глав диппредставительств», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в субботу посольство России в Великобритании сообщило, что Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне.

Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Яковенко был назначен послом России в Великобритании в 2011 году.