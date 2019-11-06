Журналиста Кирилла Вышинского выписали из больницы, однако по состоянию здоровья он не cможет поехать на заседание суда в Киев.

Вышинский сообщил, что утром его выписали из Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, передает ТАСС.

Он отметил, однако, что физически не может оказаться в среду в Киеве.

Журналист также сообщил, что во время обследования узнал о проблемах со здоровьем.

«Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы затянутся», – сказал он.

Напомним, 7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России, в результате которого Вышинский, попавший под следствие в Киеве, вернулся в Москву.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе, а также заявил о готовности вернуться в Киев для участия в судебном заседании.

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