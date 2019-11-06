Стало известно об обещании Трампа поддерживать Зеленского

Президент США Дональд Трамп в мае направил Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с избранием на пост президента и пообещал «непоколебимую поддержку», сообщают американские СМИ.

«Вашингтон и Киев являются непоколебимыми партнерами, работающими вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество», – указал Трамп, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Beast.

Он отметил, что избрание Зеленского «доказало, что демократия возможна в любой стране бывшего советского региона». «Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима», – говорилось в письме.

Трамп также пригласил Зеленского встретиться с ним в Белом доме, как только они смогут «подобрать подходящее время».

При этом журналисты указали, что содержание письма заметно расходится с высказываниями в отношении Украины, которые Трамп позволял себе в личных беседах с представителями своей администрации. В частности, 3 ноября Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома утверждала, что Трамп с первых дней пребывания на посту президента США испытывал «неукротимую ненависть» к Украине.

В 2017 году Трамп заявлял, что Украина не является «настоящей страной», всегда была частью России и «полностью коррумпирована». По данным газеты, Трамп не хотел оказывать поддержку новым украинским властям, считая, что они также коррумпированы.

Ранее американский посол в ЕС Гордон Сондленд подтвердил демократам палаты представителей, что администрация президента США Дональда Трампа связывала просьбу к Киева о расследовании в отношении Байдена с возможным визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем более половины американцев поддержали начатую демократами в Конгрессе США процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

1 ноября Трамп отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США. «Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» – написал Трамп в своем Twitter.

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