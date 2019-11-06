Волкер подтвердил неприязнь Трампа к Украине

Глава американского государства Дональд Трамп не верил в то, что президент Украины Владимир Зеленский намерен бороться с коррупцией, сообщил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Волкер выступил на закрытом заседании ряда комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампа, передает ТАСС.

Волкер рассказал, что Трамп «просто не верил» в заявления американских чиновников о приверженности Зеленского «борьбе со всем тем, на что жаловался» президент США. По словам Волкера, Трамп был «настроен скептически» и заявил: «Я слышу другое, я слышу, что он окружен ужасными людьми». В частности, такую информацию Трамп получил от адвоката Рудольфа Джулиани.

«Они все коррумпированы, они все – ужасные люди», – привел Волкер слова Трампа об украинских чиновниках.

Кроме того, Трамп заявлял, что украинские политики пытались его «свалить».

Волкер не прояснил, изменилось ли отношение Трампа к Украине.

Экс-спецпредставитель США заявлял Джулиани, что не верит в участие бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в коррупционных схемах на Украине. Однако Волкер не исключил, что «украинцы могли стремиться повлиять на выборы или купить влияние» в США.

Постпред США при ЕС Гордон Сондланд пересмотрел свои показания Конгрессу и допустил, что Белый дом мог ожидать от Киева проведения расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на предоставление военной помощи Украине.

Сондланд, по собственному признанию, сам заявлял помощнику украинского президента Андрею Ермаку, что «возобновление помощи США Украине, вероятно, не произойдет до тех пор, пока Украина не сделает публичные антикоррупционные заявления».

При этом Сондланд заверяет, что всегда был против приостановки помощи Украине. Он отметил, что «не имея никакого заслуживающего доверия объяснения прекращению помощи, предположил, что эта приостановка была связана с предлагаемым антикоррупционным заявлением».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила после слушаний, что «свидетельств, подкрепляющих эту незаконную фикцию с импичментом, еще меньше, чем считалось ранее».

Напомним, Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома утверждает, что Трамп с первых дней пребывания на посту президента США испытывал «неукротимую ненависть» к Украине.

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