Человечеству предрекли «неописуемые страдания»

Группа международных ученых заявила, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов углекислого газа человечество ждут «неописуемые страдания».

Под документом поставили свои подписи более 11 тыс. ученых из 153 стран мира, включая Россию, передает РИА «Новости».

Выводы исследователей основаны на данных, охватывающих 40 лет наблюдений и включающих такие параметры, как температура поверхности, использование энергии, темпы обезлесения, массу полярных льдов, выбросы углерода, рост народонаселения.

По словам одного из авторов документа, сотрудника Университета Сиднея Томаса Ньюсома, ученые должны выполнить моральный долг, предупредив о чрезвычайной климатической ситуации, а также наметить действия для смягчения последствий.

Ученые утверждают, что ситуация еще можно исправить. Для этого необходимо заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, сократить выбросы загрязнителей, восстановить лесные экосистемы.

Ранее в Газпроме заявили, что мгновенное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля невозможно ни технологически, ни с точки зрения социальной ответственности, так как последствия этого могут быть опасными.