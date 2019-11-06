Генпрокурор Украины рассказал о вражде Порошенко и Богдана

Петр Порошенко, прежде возглавлявший Украину, «преследовал» Андрея Богдана, который сейчас руководит офисом нового украинского президента Владимира Зеленского, сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

По словам генпрокурора, Порошенко «очень не любил» Богдана и даже «определенное время преследовал», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Левый берег».

Рябошапка не исключил, что Порошенко мог «использовать все возможности, чтобы давить на Богдана». По его словам, речь идет о времени, когда Богдан защищал бывшего руководителя партии «УКРОП» Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского.

В сентябре Богдан спародировал Порошенко во время его выступления в Верховной раде.

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