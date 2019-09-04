Глава офиса Зеленского спародировал Порошенко во время заседания Рады

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего главу украинского государства, нынешнего депутата Верховной рады Петра Порошенко во время его выступления в парламенте.

На опубликованном в Twitter ролике видно, как в начале выступления Порошенко Богдан поднимает руки вверх и кривляется. Он ненадолго прерывается, когда на него оборачивается бывший глава государства, а затем продолжает пародию.

На заседании также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который, судя по ролику, едва сдерживал смех.

Во вторник сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах. Сам Порошенко утверждает, что на него не заведено ни одного дела. При этом он потребовал, чтобы в парламенте в его адрес не высказывались «голословные, бездоказательные обвинения».