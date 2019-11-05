Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Российские парламентарии в первом чтении поддержали законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).

Согласно проекту закона, внесенному депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, с 1 июля 2020 года при продаже в России отдельных видов технически сложных товаров следует обеспечивать установку на них российского ПО. Причем перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство.

В пояснительной записке указывается, что данные новеллы будут касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией «смарт-ТВ», передает РИА «Новости».

Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, считают авторы законопроекта.

Документ, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, «будет способствовать развитию деятельности наших российских ИТ-компаний, которые производят данные информационные продукты, и поставит их в равную высококонкурентную среду с иностранными крупными корпорациями», заявил член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев. Именно поэтому, по его словам, комитет и предложил принять законопроект.

Ранее Министерство экономического развития выступило за введение требований, обязывающих устанавливать российское программное обеспечение на объектах критической инфраструктуры.

В начале августа Институт развития интернета (ИРИ) предложил перечень российского ПО для установки на ноутбуки и стационарные ПК в дополнение к иностранным аналогам. Позже эксперт объяснил важность закона о предустановленном российском ПО.