Эксперт объяснил важность закона о предустановленном российском ПО

«Закон о предустановленном программном обеспечении не вызовет нареканий, потому что он оставляет пользователям полную свободу выбора», – сказал газете ВЗГЛЯД разработчик ПО для смартфонов Дмитрий Комиссаров, комментируя грядущее в Госдуме рассмотрение законопроекта об обязательном наличии российских предустановленных программ на гаджетах.

«Предустановка программного обеспечения на сегодняшний день широко распространена, – сказал генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров. – В первую очередь нужно, чтобы все предустановленное программное обеспечение соответствовало российским законам. Например, есть закон о персональных данных, которые должны храниться на территории России. Это означает, что те приложения, которые работают с «облачными» сохранениями, должны использовать российский «облачный» сервис».

То же самое касается музыкальных сервисов, офисных программ и поисковиков, которые хранят данные за пределами России, продолжил собеседник.

«Если они работают на территории России – они должны соответствовать российскому законодательству. И надо понимать, что телефоны не привязывают пользователя только к тому, что предустановлено. Он всегда может перейти в AppStore или PlayStore и загрузить то, что он хочет», – подчеркнул Комиссаров.

При этом, по словам эксперта, благодаря закону тот же Google не сможет навязывать пользователям смартфонов свой поисковик. «Если вы не хотите пользоваться предустановленным поисковиком, вы всегда сможете загрузить тот, который вам подходит. Так что, думаю, данный закон, при тщательном подходе, нареканий не вызовет», – прогнозирует собеседник.

При этом эксперт отметил, что при выработке законов, которые касаются технологий, не нужно торопиться. «Лучше сделать много вычиток, обсуждений, привлечь представителей отрасли, технологические компании. Все помнят историю с мессенджером Telegram, который вроде бы запрещен, но вроде и не запрещен. По факту мессенджер работает и все им пользуются, в том числе в Госдуме. Однако закон о предустановленном ПО проще, чем запрет на пользование Telegram, потому что все ПО есть в AppStore и PlayStore», – заключил Комиссаров.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Институт развития интернета (ИРИ) предложил перечень российского ПО для установки на ноутбуки и стационарные ПК в дополнение к иностранным аналогам.

Специалисты Института выделили восемь наиболее востребованных категорий приложений и программ, используемых на десктопе.

В их числе оказались браузеры и поисковики, почтовые клиенты, облачные хранилища, карты, музыкальные сервисы, редакторы документов, мессенджеры и цифровое TV. В шести из восьми категорий, уточняют эксперты, отечественные разработки представляют достойную альтернативу, при этом по ряду направлений российские приложения уже пользуются большей популярностью, чем иностранные. Как отметили в ИРИ, основными критериями отбора стали актуальность для потребителя, популярность у пользователей, соответствие заявленного функционала и возможность дополнительных настроек.