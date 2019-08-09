Представлен список российского ПО для установки на ПК и ноутбуки

Институт развития интернета (ИРИ) предложил перечень российского ПО для установки на ноутбуки и стационарные ПК в дополнение к иностранным аналогам. Рекомендации затрагивают системы Windows и MacOS.

Специалисты выделили восемь наиболее востребованных категорий приложений и программ, используемых на десктопе, передает ТАСС со ссылкой на ИРИ.

В их числе оказались браузеры и поисковики, почтовые клиенты, облачные хранилища, карты, музыкальные сервисы, редакторы документов, мессенджеры и цифровое TV. В шести из восьми категорий, уточняют эксперты, отечественные разработки представляют достойную альтернативу, при этом по ряду направлений российские приложения уже пользуются большей популярностью, чем иностранные. Как отмечают в ИРИ, основными критериями отбора стали актуальность для потребителя, популярность у пользователей, соответствие заявленного функционала и возможностей дополнительных настроек.

Так, браузеры и поисковики «Яндекс.Браузер», «Спутник» и Rambler составили конкуренцию Safari (MacOS) и Microsoft Edge (Windows), облачные хранилища «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru» – программам ICloud и One Drive, приложение «Яндекс.Карты» – аналогичным приложениям «Карты» на MacOS и Windows Maps.

В категории музыкальных сервисов приложениям iTunes и Pandora достойной альтернативой ИРИ выбрал «Яндекс.Музыку», Boom («ВКонтакте») и некоторые другие, в категории редакторов документов на MacOS и Microsoft Office – российское приложение «Мой офис», в сегменте цифрового TV успешными конкурентами AppleTV и Microsoft Movies & TV эксперты назвали приложения Ivi.ru и Amediateka.

Вместе с тем ИРИ признал, что среди почтовых клиентов не удалось обнаружить аналоги иностранным предустанавливаемым приложениям, поскольку многие россияне предпочитают работать с почтой через браузер. Также эксперты не нашли серьезных конкурентных преимуществ у отечественных программ ICQ и «ТамТам» перед более популярными иностранными аналогами.

«Вопросы продвижения отечественных приложений и сервисов, поднятые на государственном уровне, – залог новых возможностей для их разработчиков. У пользователя, на наш взгляд, должно быть полноценное меню выбора предустановленного ПО, которое включало бы и российские продукты. Ведь в шести из восьми проанализированных категориях мы имеем конкурентоспособные, качественные аналоги», – отметил со своей стороны генеральный директор ИРИ Сергей Петров.

Ранее эксперты ИРИ также опубликовали список российских аналогов популярных зарубежных приложений, которые могли бы стать обязательными для предустановки на гаджеты. В основном это приложения «Яндекса» и Mail.ru Group, причем институт предлагает устанавливать электронную почту и браузер от «Яндекса», а мессенджер и видеохостинг – от Mail.ru Group. Альтернативой зарубежным редакторам документов может выступить «Мой офис», антивирусам – Kaspersky и Dr.Web.

Ранее заместитель главы Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Радченко сообщала, что участники рынка, в том числе разработчики приложений, не поддерживают ни один из предложенных законопроектов по предустановке российского ПО в гаджеты в связи с тем, что это никак не способствует развитию конкурентоспособности на этом рынке.

Замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов также отмечал, что министерство пока не видит возможности реализации этой инициативы, а вопросов остается намного больше, чем ответов. При этом Мамонов сообщал, что Минкомсвязь будет искать альтернативную возможность поддержки отечественных производителей ПО, но пока речь идет о выработке таких предложений.