МЭР предложило перевести стратегическую инфраструктуру на российское ПО

Министерство экономического развития выступило за введение требований, обязывающих устанавливать российское программное обеспечение на объектах критической инфраструктуры.

Соответствующее предложение содержится в письме заместителя главы Минэкономразвития Азера Талыбова коллегии Военно-промышленной комиссии России, Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Минкомсвязи. Предложение разработано вслед за поручением вице-премьера Юрия Борисова подготовить изменения в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)», сообщает РБК.

В частности, Талыбов в письме предложил обязать владельцев объектов КИИ использовать только отечественное оборудование и программное обеспечение. Также предлагается запретить иностранным компаниям взаимодействовать с сетями и информационными системами КИИ. График перехода на российский софт будет определен дополнительно.

Талыбов также предложил закрепить в законе положение, согласно которому у юридических лиц, обеспечивающих взаимодействие сетей и систем критической инфраструктуры, конечными бенефициарами должны быть граждане России без двойного гражданства. Аналогичные требования будут касаться и индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих с объектами КИИ.

«Такой подход позволит снизить уровень доступа со стороны иностранных государств и иностранных граждан при обслуживании и развитии объектов критической информационной инфраструктуры», – считает замминистра экономики.

В свою очередь представитель Минкомсвязи сообщил, что «вопросы замещения иностранного оборудования сейчас прорабатываются ФСТЭК и Минпромторгом». По его словам, использование преимущественно отечественного софта «позволит повысить безопасность и устойчивость функционирования КИИ и поможет российским разработчикам софта нарастить свою долю на рынке госзакупок и закупок компаний с госучастием».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Институт развития интернета (ИРИ) предложил перечень российского ПО для установки на ноутбуки и стационарные ПК в дополнение к иностранным аналогам. Позже эксперт объяснил важность закона о предустановленном российском ПО.