Кремль прокомментировал возможность повышения ставки НДС

В Кремле не планируют и не обсуждают дальнейшее повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет», – передает его слова ТАСС.

Речь идет об информации РБК, которое написало о возможном увеличении НДС в ближайшие три года. Вывод был сделан исходя из проекта федерального бюджета, где говорится о росте поступлений от НДС за три года на 2 трлн рублей.

«Это и было непосредственной целью повышения ставки», – заметил Песков.

Базовая ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%.