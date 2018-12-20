Путин назвал причину повышения НДС

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что изменение ставки НДС необходимо, в том числе, для снижения ненефтегазового дефицита бюджета.

«У нас профицитный бюджет 2,1% и это хорошо. Но мы нефтедобывающая страна. После кризиса мы вынуждены были тратить нефтедоллары, чтобы выполнить социальные обязательства перед людьми. Сейчас мы его сократили до 6,6%, а в следующем году он должен быть уже 6% и так держаться несколько лет. Повышение НДС связано с необходимостью удержать этот показатель. ... Решение правильное, сбалансированное, плюс это дает дополнительные возможности бюджету и поможет реализовать наши национальные проекты», – заявил Путин, комментируя принятие решения о повышении НДС.

Президент отметил, что во многих странах НДС составляет больше 20%. По словам президента, так называемая эффективная ставка в экономике будет меньше, потому что государство сохранило многие льготы для россиян. «Мы сохранили практически все льготы: производство лекарств, детских товаров», – подчеркнул Путин.

«Я рассчитываю на то, что это (повышение НДС – прим. ВЗГЛЯД) будет разовое явление, небольшой рост цен и инфляции пройдет, и потом они будет снижаться», – заявил президент, сообщает «Россия 1».

Он напомнил, что Центробанк также принимает решения, чтобы предотвратить рост цен и инфляции.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.