Экс-глава арбитражного суда Иркутской области умер от ранения в голову

Бывший председатель арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин умер 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, сообщила пресс-служба суда.

20 октября бывшего Юдина обнаружили дома с ранением в голову. Его доставили в больницу, где мужчина впал в кому. По факту смерти бывшего судьи проводится доследственная проверка, передает «Интерфакс».

Напомним, 25 октября информированный источник сообщил, что бывший председатель арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин впал в кому после огнестрельного ранения в голову.