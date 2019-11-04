Представитель Лукашенко прокомментировала его слова о чужих войнах

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт пояснила, что слова Александра Лукашенко о «не наших войнах» были вырваны из контекста.

«Президент знаком с реакцией председателя правительства России на фразу, вырванную из контекста его ответа казахским журналистам. Реакция, надо сказать, очень неожиданная – и неожиданность ее заключается в полном искажении сути», – сказала Эйсмонт, передает РИА «Новости».

Она также заявила, что не нужно подробно разъяснять фразу Лукашенко о войнах. «Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались – и Беларусь, и Россия – хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов», – сказала Эйсмонт и добавила, что в первую очередь политиков должны волновать современные отношения России и Белоруссии.

«Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких прошедших вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания», – отметила пресс-секретарь и уточнила, что не знает кому выгодно, чтобы «эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назвал странными слова Лукашенко о том, что во время Великой Отечественной войны Белоруссию «стерли с лица земли», но это была «не ее война».

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