Медведев ответил Лукашенко про участие Белоруссии «в чужих войнах»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал странным заявление белорусского президента Александра Лукашенко о «втягивании» белорусов в войны. Премьер счел недопустимым бросать тень на подвиг предков, защищавших родину.

«Знаете, мне кажется, что мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, – жили на территории современной России или Белоруссии, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй Мировой или Великой Отечественной войны», – сказал Медведев, комментируя слова Лукашенко.

Премьер подчеркнул, что «наши отцы и деды защищали нашу землю, это не участие в чужих войнах». «Поэтому для меня очень странно слышать такие слова», – продолжил российский премьер, передает РИА «Новости».

В октябре Лукашенко заявил, что во время Великой Отечественной войны Белоруссию «стерли с лица земли», но это была «не ее война». По словам Лукашенко, белорусы «навоевались в чужих войнах... Поэтому страница войн для белорусского народа уже перевернута».

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