Россия и Китай будут совместно работать над созданием сверхмощных лазеров

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что ученые России и Китая будут сотрудничать в области создания сверхмощных лазеров, чтобы занять лидирующие позиции в этом направлении.

«Технологии, которые используются для создания этих лазеров – не одинаковые, но достаточно комплиментарные. Нам полезно сотрудничать и обмениваться какими-то компонентами этих лазерных систем, обмениваться различными идеями, как можно использовать эти компоненты. Мы хотим вместе с китайцами быть впереди планеты всей, и построить эти два лазера с мощностью на уровне 100 ПВт. Вместе первыми поставить эксперименты на этом направлении и дальше сотрудничать потому, что поле исследований здесь огромное», – сказал Сергеев, передает ТАСС.

Он сообщил, что Институт прикладной физики РАН и Шанхайский институт оптики и точной механики уже подписали договор об организации совместной лаборатории по созданию и использованию таких лазеров.

Сергеев также пояснил, что практическое применение этих лазеров возможно в области медицины, новой метрологии и новых способах обработки материалов в промышленности.

Ранее сообщалось, что ученые России и США создали лазер для борьбы с астероидами.