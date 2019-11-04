Назван гонорар боксера Поветкина за предстоящий бой с американцем Хантером

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский назвал предполагаемый гонорар, который получит российский боксер Александр Поветкин за поединок с американцем Майклом Хантером.

«Окончательная сумма еще не ясна, но примерно порядок будет такой – 500-600 тыс. долларов», – сказал Рябинский, передает ТАСС.

Напомним, поединок запланирован на 7 декабря в Саудовской Аравии.

В активе 31-летнего американца Майкла Хантера 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение. В его последнем поединке он единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина.

На счету 40-летнего Александра Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа он выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.