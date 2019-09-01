Поветкин в Лондоне победил 24-летнего британца Фьюри

Боксерский поединок в Лондоне завершился победой 40-летнего россиянина Александра Поветкина над 24-летним британцем Хьюи Фьюри, сообщают информационные агентства.

Победа принесла Поветкину титул WBA International в тяжелом весе, передает РИА «Новости».

Россиянина признали победителем единогласным решением судей. Все трое судей отдали ему победу с одинаковым счетом 117–111, передает ТАСС.

За свою карьеру Поветкин побеждал 35 раз, дважды терпел поражения.

Поветкину исполняется 40 лет 2 сентября.

Фьюри одержал 23 победы при трех поражениях. Хьюи Фьюри – двоюродный брат Тайсона Фьюри.