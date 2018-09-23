Британец отправил Поветкина в нокаут в бое за чемпионский титул

Российский боксер Александр Поветкин на лондонском стадионе «Уэмбли» проиграл британцу Энтони Джошуа бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе, потерпев второе поражение в карьере после нокаута в седьмом раунде.

Джошуа одержал 22-ю победу на профессиональном ринге, из них 21 – нокаутом, передает РИА «Новости».

Российский боксер потерпел второе поражение в карьере при 35 победах (24 – нокаутом).

Напомним, в июле Поветкин рассказал о своих ожиданиях от боя с британцем.