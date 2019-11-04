«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до среды

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра среды из-за ветра.

«Порывистый ветер. Период предупреждения до 11.00 6 ноября», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Согласно прогнозу, во вторник, 5 ноября, днем температура в Москве будет варьироваться от 12 до 14 градусов. Будет облачно, ожидается дождь. Ветер будет южный и юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали «сумасшедшую температуру» в Москве.