Президента Эстонии призвали отказаться от визита в Москву на День Победы

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступает против визита президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

Глава МИД утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, действительно ли президенту Эстонии не стоит посещать Москву 9 мая.

«Я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать возможность визита на уровне главы государства в случае, если такое приглашение поступит. … В конечном итоге это решение должен принять президент, но я бы относился к этому очень осторожно», – заявил министр в интервью ERR.

Он также отметил, что МИД Эстонии не ведет подготовку к визиту Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

В октябре Кальюлайд направила приглашения президентам России Владимиру Путину, Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который должен пройти 17-19 июня 2020 года в Тарту. Она отметила, что форум позволит обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, зачем президент Эстонии поддерживает прямой контакт с Кремлем.