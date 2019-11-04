Россия раскритиковала Би-би-си за сериал об отравлении Скрипалей

Российское посольство в Великобритании раскритиковало решение Би-би-си снять художественный сериал о предполагаемом отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российские дипломаты выразили сожаление, что Би-би-си решили «работать» по данной теме «в художественных жанрах», передает ТАСС.

В посольстве полагают, что вместо этого британским журналистам следовало добиваться от руководства Великобритании «ответов на многочисленные вопросы» об инциденте в Солсбери.

Как заявило посольство, создание сериала «не помогает установлению истины», а «закрепляет в общественном сознании» бездоказательную и политизированную точку зрения Лондона.

Дипломаты заявили, что «затруднительно комментировать фильм, который пока не вышел в свет», но каким бы ни был сериал, он не сможет «заменить полноценное расследование».

Напомним, Би-би-си начала работу над телевизионной драмой в трех частях об инциденте в Солсбери.

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