Назван ущерб от взрыва банка в Киеве

Глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный сообщил, что злоумышленники, взорвавшие отделение банка в Киеве, украли около 10 тыс. долларов, а ущерб нанесли «на миллионы».

«Цена украденного – около 250 тыс. гривен (более 10 тыс. долларов). Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем», – написал Пышный в Facebook.

Он отметил, что руководители службы безопасности банка и регионального филиала «практически с раннего утра работают на месте».

В субботу утром двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева, были разрушены витрина и часть интерьера банка.