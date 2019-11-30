Экс-глава Кирова Быков отправлен под домашний арест

Следственное управление СК России по Кировской области сообщило, что бывший глава Кирова Владимир Быков заключен под домашний арест.

«Сегодня судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщается на сайте СК России по региону.

Там отмечено, что следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, Быков был задержан 29 ноября. По данным следствия, в 2014-2016 годах он в должности главы Кирова получил от предпринимателя взятку в 7,8 млн рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД