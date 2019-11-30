Экс-глава Кирова Быков отправлен под домашний арест

|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю
30 ноября, суббота | Последнее обновление — 17:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Разделы
Что мешает российской экономике совершить прорыв
Украина подвергла ООН звуковой атаке
«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег
Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Из атаки в Лондоне следуют два очевидных вывода
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Забудьте о свободе слова и обмене информацией - всех все настойчивей будут просматривать, прослушивать и читать. Просто иных методов борьбы с «бытовым» терроризмом пока не придумали. Подробности...
США выдавливают Россию из ближневосточного урегулирования
Павел Волков, публицист
В обозримом будущем мы станем свидетелями захватывающих событий на Ближнем Востоке. Там будет создано или государство Новая Палестина, или ближневосточное НАТО. Россия за процессом только наблюдает. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Кредиты развивают у россиян два полезных качества
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
Обсуждение: 150 комментариев
Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай
На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублейПодробности...
Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook