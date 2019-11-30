Украине предрекли гибель из-за «растлившей» страну газовой трубы

Природный газ стал инструментом, «растлившим» Украину как государство, и может стать «причиной гибели» страны, заявил миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский.

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский добьется мира и того, чтобы у нас был этот чертов газ, то все пойдет в гору. Если меня спросили, от чего погибнет Украина, так это от газа», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

Пальчевский выразил уверенность, что Украина слишком «привязалась к газовой трубе». Она, по его словам, разделила население страны на богатых и бедных.

«Газ – это то, что растлило наше государство. И это было главным оружием России в свое время», – считает бизнесмен.

Напомним, ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения российской стороны сочли «неприемлемыми».

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова существенно снизить цену на газ для Украины в случае перехода на прямые поставки голубого топлива, а не так называемые реверсные, которые существуют только на бумаге.

При этом Нафтогаз отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой.

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