Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета

Председательствующая в Арктическом совете до 2021 года Исландия запланировала саммит на уровне глав государств в 2020 году. На мероприятие уже приглашен президент Владимир Путин, сообщил министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон.

«Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкьявике в следующем году, это означает, что если все получится, то это будет встреча лидеров стран. Мы сообщили о своих намерениях всем странам Арктического совета», – приводит его слова РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о возможном приглашении Владимира Путина в Исландию, он сказал: «Конечно. Думаю, это уже сделано».

Тордарсон пообещал, что Исландия постарается сделать встречу глав стран Арктического совета «максимально успешной».

Исландский министр отметил, что обсуждал возможный визит российского лидера в Исландию с главой МИД России Сергеем Лавровым во время визита в Москву на этой неделе.

Исландия председательствует в Арктическом совете до середины 2021 года, после чего пост на два года займет Россия.

В начале октября Путин в послании участникам международной встречи представителей государств-членов Арктического совета заявил, что межгосударственный диалог по Арктике должен строиться на принципах всеобщей и неделимой безопасности.

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