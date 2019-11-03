Бутина получила новый российский паспорт

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила, что получила новый российский паспорт.

«Я снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт», – сообщила она в Facebook.

Бутина уточнила, что ее прежний паспорт «был отобран и подло не возвращен сотрудниками ФБР.

«Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств», – предположила россиянка.

26 октября Бутина вернулась в Россию после 18-месячного заключения в американской тюрьме. В США ее осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на полтора года тюрьмы. Россиянка была вынуждена признать себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД